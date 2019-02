Playground Zer0 en The Max Meser Group op jubileumeditie festival HipFest

Tennisser Robin Haase in eerste ronde onderuit in Dubai

De volledige programmering van de jubileumeditie van het Scheveningse muziekevenement HipFest is bekend gemaakt. Onder andere Playground Zer0 en The Max Meser Group spelen zaterdag 6 april in de Keizerstraat.

De volgende acts treden tijdens de vijfde editie op: Playground Zer0, The Max Meser Group, TRAUDES, Love Couple, Sam Solo, Meadowlake, Yip Roc, MORADO, The Bad Tones, Eelke, The Vices, Callkoen, Garden Mum, Ragmob, Bodhi and the Bubble, Ocean Tribe en DJ Friss. Speciaal voor de jubileumeditie is er vrijdag 5 april vanaf 20.00 uur in Muziekcafé De Maatschappij een preparty met shows van onder onder andere Vrou-ka en Stoorzender.

Op HipFest spelen tussen 19.00 en 03.30 uur op verschillende locaties bekende acts, opkomende bands en jonge talenten. De vier locaties in de Keizerstraat worden later online bekend gemaakt.