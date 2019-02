“Victory Boogie Woogietunnel past niet bij de stad, noem het de Haagse Buis”

Als het aan Hagenaar Marco Brok ligt gaat de Rotterdamsebaan, de tunnel die knooppunt Ypenburg met het Binckhorstterrein verbindt, ‘Haagse Buis’ heten. Officieel krijgt de tunnel de naam ‘Victory Boogie Woogietunnel’.

“De naam past totaal niet bij Den Haag”, zegt Brok tegen Den Haag FM. “De naam komt van een kunstwerk van Mondriaan dat niet af is, een beetje gek voor een project van 300 miljoen. Mijn voorstel is dan ook deze te hernoemen naar de Haagse Buis, al is het maar in de volksmond.”

Om de naamsverandering voor elkaar te krijgen is Brok een petitie gestart, die binnen een paar uur vijftig keer is ondertekend. De petitie loopt een maand, als het binnen die maand 2.500 keer is ondertekend gaat Marco het aankaarten bij de gemeente. “Hopelijk kan ik dan op de koffie bij de wethouder”, aldus Marco.