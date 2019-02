World Forum wil veel groter congrescentrum op Churchillplein

De directeur van het World Forum, Michiel Middendorf, wil dat Den Haag een veel groter congrescentrum krijgt. Dat houdt waarschijnlijk in dat het huidige gebouw aan het Churchillplein moet verdwijnen.

“Er is plaats voor één grote congreslocatie in Den Haag. En dat is een World Forum, in een nieuwe vorm. Dan heb je de oude niet meer nodig”, zegt Michiel tegen mediapartner Omroep West. Wat Middendorf betreft komt het nieuwe World Forum op de plek waar het al vijftig jaar staat. “Want iedereen is wel erg verliefd op deze plek zo midden in de internationale zone.” De directeur weet dat het nog wel even kan duren voordat het zover is. “Als het over tien jaar klaar is, ben ik gelukkig.”

Volgens Michiel is het World Forum in staat om meer en grotere internationale evenementen naar Den Haag te halen. Maar daar is meer ruimte voor nodig. “Als we bijvoorbeeld een jazz-festival hier willen organiseren, moet er een hal van twaalfduizend vierkante meter bij.” Hij denkt dat het North Sea Jazz Festival, dat sinds 2006 in Rotterdam wordt gehouden, hiermee weer teruggehaald kan worden naar Den Haag.

Jubileum

Ter ere van het vijftig jarig jubileum van het World Forum is de komende maand een tentoonstelling, bestaande uit vijftig foto’s, te zien bij de Hofvijver. Op 16 maart is het verjaardagsfeestje in het congresgebouw zelf.

Foto: Arjan Veldt