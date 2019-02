ADO-fans hangen kwetsend spandoek op in stadion De Graafschap

Opnieuw hebben fans van ADO Den Haag voor opschudding gezorgd. In de nacht van maandag op dinsdag een spandoek hebben ADO-supporters een spandoek met kwetsende teksten hebben opgehangen in het stadion van komende tegenstander De Graafschap.

Op het spandoek was de tekst “KK in je maag” te lezen, wat staat voor kanker in je maag. Een ondertiteling “GR (groeten) uit FCDH”suggereert dat het van Haagse supporters afkomstig was. FCDH, een supportersgroep van ADO die tot de harde kern wordt gerekend, stelt dat de daders geen onderdeel zijn van hun groep. De club uit Doetinchem heeft het doek inmiddels verwijderd en gaat aangifte doen van huisvredebreuk.

Eind vorige week werden meerdere gebouwen en beelden in Amsterdam beklad met gele en groene verf, de clubkleuren van ADO. Ook werden er hakenkruizen geplaatst. Onder meer het beeld van De Dokwerker werd besmeurd. De politie meldde dinsdag dat de Amsterdamse recherche de bekladdingen onderzoekt.

Foto: Instagram Dutch Ultras Hooligans