Brand legt garagebedrijf op Binckhorst in de as

Op Industrieterrein De Binckhorst in heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een uitslaande brand gewoed. Rond 3.45 uur rukte de brandweer massaal uit. Het vuur brak uit in een pand van een garagebedrijf aan de Melkwegstraat.

De eerste melding kwam iets na 3.30 uur van een voorbijganger. Al snel sloegen de vlammen uit het pand. Om uitbreiding naar omliggende bedrijfsgebouwen te voorkomen deed de brandweer een beroep op omliggende korpsen.

De collega’s van Wassenaar, Wateringen en Rijswijk werden direct opgeroepen. Later werd ook gevraagd om de ambulances en de brandweer in Leidschendam en Zoetermeer. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. Rond 4.30 uur was de brand onder controle. Er is niemand gewond geraakt.