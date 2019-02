Door gasexplosie getroffen bewoners halen persoonlijke spullen op

Meer in

Bewoners van de Jan van der Heijdenstraat in Laakkwartier hebben hun persoonlijke spullen weer terug na de gasexplosie van eind januari. Dinsdag konden ze naar het stadsdeelkantoor van Laak komen om de goederen op te halen. Ze namen bijvoorbeeld hun mobiele telefoons, ID-bewijzen, foto’s, sieraden en kleding mee.

Na de gasexplosie op zondag 27 januari werd snel begonnen met het opruimen. Al het puin uit de straat is in elf containers gestopt en naar een loods gebracht. Daar zijn alle bouwmaterialen gescheiden van persoonlijke spullen. Na een week sorteren is alles uitgestald op het stadsdeelkantoor.

Voorafgaand aan de sortering hadden de bewoners van de drie verwoeste huizen lijsten gemaakt met daarop spullen waarvan ze hoopten dat die teruggevonden zouden worden. Op het stadsdeelkantoor lag alle huisraad op adres uitgestald. Het ging in totaal om enkele honderden voorwerpen. Bewoners en familie hebben spullen uitgezocht en meegenomen.

Foto: Gemeente Den Haag/Henriette Guest