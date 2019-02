Grote Haagsche Kroegenreünie verzamelt zeven iconische cafés in de Grote Kerk

Gemeente krijgt gelijk en mag restaurant Soeboer ontruimen

De gemeente mag het Indonesische restaurant Soeboer aan de Assumburgweg ontruimen. Dat heeft de Haagse rechtbank woensdagochtend bepaald. De eigenaar van het restaurant hoopt ondanks deze uitspraak alsnog een deal met de gemeente te kunnen sluiten.

Het kort geding tussen de gemeente en het restaurant draait om de bouw van een volière en de plaatsing van een aantal portocabins waarin de afhaalafdeling is gevestigd. Die zijn illegaal gebouwd volgens de gemeente, die de eigenaar van het pand is. Dat zou allemaal zonder vergunning zijn gebeurd en daarom wil de gemeente overgaan tot sluiting van het pand in Moerwijk.

De rechter besloot twee weken geleden dat de gemeente en het restaurant opnieuw met elkaar in gesprek moesten. Dat leverde geen resultaat op, waardoor de rechter deze woensdag alsnog uitspraak moest doen.