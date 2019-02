Brand legt garagebedrijf op Binckhorst in de as

Gewonde bij steekpartij in Kortenbos

Bij een steekpartij op de Pastoorswarande in Kortenbos is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

Het is nog onbekend wat de aanleiding van de steekpartij was. Er zijn tot op heden geen aanhoudingen verricht.