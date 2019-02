Brand legt garagebedrijf op Binckhorst in de as

Haagse ‘heroïnefamilie’ moet jarenlang de cel in

Tien mannen moeten de cel in, omdat ze heroïne maakten in een drugslab in Bergschenhoek. Overdag werden daar paprika’s gekweekt, ’s avonds gebeurden er heel andere dingen. De rechtbank in Den Haag heeft de tien mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen jaar, zes jaar, vijf jaar, drie jaar, anderhalf jaar en één jaar.

Onder hen zijn vier Haagse broers, een neef en hun zwager. Ze maakten deel uit van een hechte criminele organisatie die zich bezig hield met het maken van heroïne. In het laboratorium in Bergschenhoek werd morfine met behulp van azijnzuuranhydride en natriumcarbonaat omgezet in heroïne.

Agenten rolde het laboratorium op toen ze daar in augustus 2017 binnenstapten. Toen was er niemand in de paprikakwekerij aanwezig. Er werden camera’s opgehangen en telefoongesprekken afgetapt. Uiteindelijk lukte het om twaalf verdachten te arresteren. Twee zijn door de rechter vrijgesproken.

Schoonmaken

De rechtbank heeft ook een grondstoffenhandelaar veroordeeld. Hij leverde duizenden liters chemicaliën aan de drugsbende. Zelf zei de man dat het spul werd gebruikt voor de schoonmaak.