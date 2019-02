Nieuwe Green Garden Festival: “Het hele nachtleven van Den Haag op een dag”

Oud-raadslid Lex Kraft van Ermel is niet verrast door samenwerking Groep de Mos en 50PLUS Den Haag

Deze zomer krijgt Den Haag er een nieuw festival bij, genaamd het Green Garden Festival. De eerste editie vindt zaterdag 24 augustus plaats op het Malieveld. “Het is de bedoeling om op één dag het complete nachtleven van Den Haag te laten zien”, vertelt mede-organisator Bright Nshuti van evenementenbureau LITT op Den Haag FM.

Het festival is een initiatief van diverse bevriende organisaties uit het Haagse nachtleven. Het festival is geboren uit een samenwerking van het Paard, Vunzige Deuntjes en LITT Events en de beachclubs Whoosah en Indigo. “We werken nauw samen om alle facetten van een nachtje uit in Den Haag op één dag te kunnen bundelen.” Zo belooft Bright dat er veel verschillende muziekstijlen te horen zijn, zoals als hiphop, R&B, techno, house, disco, Afropop en ook live popmuziek.

Binnenkort wordt de volledige line-up van het festival bekendgemaakt. “Welke acts op onze vier podia komen spelen moet ik nog even geheim houden”, zegt Bright. De reguliere kaartverkoop begint op maandag 11 maart. Kijk voor meer informatie op de website van het nieuwe festival.

Luister hier naar het interview met Bright Nshuti op Den Haag FM.