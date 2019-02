Oud-raadslid Lex Kraft van Ermel is niet verrast door samenwerking Groep de Mos en 50PLUS Den Haag

Lex Kraft van Ermel zag de samenwerking tussen partijen Groep de Mos en 50PLUS Den Haag wel aankomen. “Er is al eerder gepraat om samen te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, maar dat ging toen niet door”, vertelt het oud-raadslid van Groep de Mos op Den Haag FM.

Groep De Mos en 50PLUS Den Haag gaan intensief samenwerken in de Haagse gemeenteraad. Dat kondigden partijleiders Richard de Mos en Henk Krol maandagmiddag aan. Volgens Kraft van Ermel gaat hij biede partijen helpen. “Het is voor een lokale partij goed om ook wat lijntjes te hebben bij een partij in de Tweede Kamer. En nu is een sterker front voor de belangen van ouderen.”

Een ‘ouderenpartij’ zou het oud-raadslid het niet noemen. “We blijven ons natuurlijk inzetten voor het lokale, nu met een sterk ouderenfront erbij.”

Luister hier naar het interview met Lex Kraft van Ermel op Den Haag FM.