Bewoner draait gaskraan open in woning Laakkade

Een bewoner van een huis aan de Laakkade heeft woensdagavond de gaskraan in zijn woning opengedraaid. Uit voorzorg moesten tien omliggende woningen worden ontruimd.

De politie kreeg rond 23.00 uur de melding dat de bewoner dreigde om de gaskraan open te draaien. 47 bewoners uit omliggende woningen moesten worden geëvacueerd en werden met politiebusjes naar een andere plek gebracht. Rond 00.45 uur kon de man, die nog altijd in zijn woning was, worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Nadat de brandweer de woningen heeft gecontroleerd, konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis.

Foto: Archief.