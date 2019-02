Fluoriserend zebrapad moet voor veilige oversteek in Mariahoeve zorgen

Meer in

Een oplichtend zebrapad bij treinstation Den Haag Mariahoeve moet automobilisten waarschuwen als voetgangers willen oversteken. De “Cross-over”, ontwikkeld door het bedrijf Heijmans, is te vinden voor het hoofdkantoor van Aegon.

De oversteekplaats is een extra opvallend pad met fluorescerende patronen erop. Zodra een voetganger er aankomt gaat het UV-licht aan, waardoor de patronen extra opvallen. Om het effect van Crosscover te meten, gaan Heijmans en Aegon de komende maanden gebruikservaringen van voetgangers en automobilisten in kaart brengen. De uitkomsten ervan worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het product.

Deze Crosscover is bedoeld als pilot, maar als het werkt worden er meer locaties gezocht om de fluoriserende oversteekplaats aan te leggen.

Foto: Heijmans.