Gebouw Legoland Discovery Centre opgeleverd

Het gebouw van Legoland Discovery Centre op Scheveningen is klaar. Het gebouw staat op het terrein van het voormalig kuuroord Vitalizee op de boulevard.

Omdat er niet veel ruimte beschikbaar is op boulevardniveau is Legoland voor een groot deel onder de grond gebouwd. Een van de meest opvallende elementen is de gebogen glazen gevel, waardoor mensen die op de boulevard lopen om het gebouw heen kijken richting het Kurhaus. Andersom geldt dat je door de ronde vormen vanaf de achterkant van het gebouw ook makkelijker naar de zee kunt kijken.

Het ontwerp van Filip Mens is donderdag opgeleverd door SENS real estate. Behalve themapark is er ook plaats voor verschillende horeca in het gebouw, die komende zomer al zullen openen. Maar de attractie zelf gaat pas in februari 2020 voor het grote publiek open.

Foto: SENS real estate