Haags Layla Brussel wil dartlegende Raymond van Barneveld opvolgen

Al op jonge leeftijd viel de 17-jarige Layla Brussel op met darten, in iets meer dan vier jaar tijd is ze opgeklommen naar de top van de dartwereld. De Haagse is echter nog lang niet klaar, ze wil net als een van haar grote idolen Raymond van Barneveld op het grote WK darten spelen.

Het begon zo’n vier jaar geleden met een potje darten tegen haar vader. “Ik dacht laat ik het ook eens proberen en dat ging eigenlijk heel erg goed. In hetzelfde jaar won ik het Europees kampioenschap en sindsdien ben ik niet meer gestopt.

Veel mensen zien gelijkenissen in Layla en darter Raymond van Barneveld. En ze hoopt ook daarom dat ze in zijn voetstappen kan treden. Mijn grote droom is om op het wereld kampioenschap bij de heren te mogen spelen. Tot dan blijft ze hard trainen.