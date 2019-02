Bewoner draait gaskraan open in woning Laakkade

Kappers gezocht om Haagse dak- en thuisloze vrouwen in de watten te leggen

De Kessler Stichting is nog druk op zoek naar kappers voor de Haagse Vrouwendag. Op 8 maart moeten zo’n honderd dak- en thuisloze vrouwen in de watten worden gelegd, maar slechts één kapper heeft zich aangemeld.

“Er is dit jaar slechts 1 kapster die kan komen knippen. Veel te weinig voor alle dakloze dames!” zegt Pakkie Deftig van de Kessler Stichting op Facebook. “Dus ben/ken je een lieve kapster in je omgeving: wil je haar vragen of ze kan knippen op 8 maart?” Vrouwen kunnen zich op Internationale Vrouwendag onder handen laten nemen door de kapper, pedicure, manicure, schoonheidsspecialist en een masseur. Ook zijn er workshops, een gratis lunch en krijgen de vrouwen een goodiebag met beauty- en toiletartikelen.

“Er heerst op Haagse Vrouwendag een hele ontspannen sfeer”, zei Lenie Alkema van de Kessler Stichting eerder op Den Haag FM. “We zetten ze de hele dag in het zonnetje zodat ze de zorgen van alledag kunnen vergeten.” Kappers kunnen zich aanmelden door een mail te sturen vrijwilligers@kesslerstichting.nl.

Foto: Henriette Guest.