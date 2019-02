Verdachte schietpartij Herenstraat na jaren gearresteerd in Brazilië

Na jaren voortvluchtig te zijn geweest is Robertico I. aangehouden in de buurt van de Braziliaanse stad São Paulo. De 37-jarige man wordt verdacht van een moord in juli 2015 voor de deur van café La Suegra in de Herenstraat.

I. werd aangehouden in een appartement dat hij huurde in São Vicente, waar meer dan 83.000 xtc-pillen werden gevonden. Braziliaanse media meldden dat hij na een twee maanden durend politieonderzoek wegens drugscriminaliteit is opgepakt. Robertico zou drugs smokkelen en via de haven van Santos naar klanten in de metropolen Rio de Janeiro en São Paulo sluizen.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag is op de hoogte van de aanhouding van I. Het is nog niet duidelijk of en wanneer hij naar Nederland komt. “We gaan nu kijken wat de mogelijkheden zijn”, aldus een woordvoerder.