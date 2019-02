Vergeten Haagse volkszanger Willy Derby wordt herdacht door fans

Het is dit jaar 74 jaar geleden dat de Haagse volkszanger Willy Derby is overleden. Hij was één van de grootste artiesten na de Eerste Wereldoorlog. Maar na al die jaren lijken veel mensen hem vergeten. Daar willen zijn fans verandering in brengen, en dus kwamen ze bijeen om hem te herdenken.

Initiatiefnemer Andre Visser: “Willy Derby’s sterfdag is 9 april, maar dit was een dag waarop alle fans aanwezig konden zijn. We wilden graag eens zijn graf bezoeken en stilstaan bij onze held.” Tijdens de herdenking werden platen gespeeld, bloemetjes neergelegd en een foto.

Luister hier naar een interview met Derby-fan Mike Winkelman op Den Haag FM.