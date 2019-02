Wool for Warmth zoekt wol en vrijwilligers om te breien voor daklozen

De non-profitorganisatie Wool for Warmth zet zich in voor de dakloze mensen in Den Haag en daarbuiten door wollen sjaals en mutsen te breien. “Dakloze mensen krijgen bijna nooit iets gloednieuws, en daar willen wij graag iets aan doen”, vertelt initiatiefnemer Cathy Delhanty op Den Haag FM.

Het doel van de organisatie is om uiteindelijk voor alle 31.000 daklozen van Nederland een sjaal of muts te maken. Als onderdeel van deze missie wil Cathy honderd gebreide sjaals of mutsen maken voor de dakloze vrouwen van Den Haag. Die worden op 8 maart, Internationale Vrouwendag, door de Kessler Stichting namelijk in de watten gelegd tijdens een verwendag.

Daar heeft de van oorsprong Canadese Cathy nog wel wat hulp voor nodig. “We hebben nu ongeveer 50 stuks klaar voor de vrouwen.” Iedereen die wil helpen breien of wol wil doneren kan contact op nemen met Cathy via de Facebookgroep. “Zo veel mensen hebben leren breien, en dat verleer je nooit.”

Luister hier naar het interview met Cathy Delhanty op Den Haag FM.