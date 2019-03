ADO jaagt op eerherstel tegen ‘Superboeren’

In de uitwedstrijd van vrijdagavond tegen De Graafschap probeert ADO Den Haag de nare smaak van de grote nederlaag van vorige week weg te poetsen. Na het 1-5 verlies tegen Ajax van afgelopen zondag hoopt ADO op eerherstel tegen de ‘Superboeren’.

ADO Den Haag reist af naar Doetinchem als nummer twaalf in de Eredivisie. De Graafschap staat een na laatste. Toch denkt trainer Fons Groenendijk niet dat het een makkie zal worden. “Dit De Graafschap is anders dan het team in de heenwedstrijd”, blikt de trainer vooruit. “Ze hebben er wat spelers bij, hebben meer balans in de ploeg en hebben vorige week zelfvertrouwen getankt tegen PEC Zwolle. Ik ben daar recentelijk geweest. Je wint daar niet zomaar, dat heeft te maken met de atmosfeer.”

Bij ADO keert rechtsback Giovanni Troupée na een blessure terug in de basis. Vorige week speelde Dion Malone nog op die positie. De wedstrijd De Graafschap-ADO Den Haag is vrijdagavond om 20.00 uur in stadion de Vijverberg in Doetinchem.

Foto: Richard Mulder