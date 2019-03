Zanger Jon Tarifa brengt nieuw nummer uit over zijn dochter

Van Barneveld na nederlaag onderaan in Premier League Darts

“Bewaar je bonnetjes want de belastingdienst weet niet alles”

Meer in

Vanaf vrijdag 1 maart doen miljoenen Nederlanders weer hun belastingaangifte. In Den Haag helpen de studenten fiscaal recht en fiscale economie iedereen die vragen heeft bij het aangifte doen. “Wees eerlijk over je inkomsten en check altijd even wat de belastingdienst berekend. Ze maken ook wel eens een foutje”, vertelt vestingleider Bas van de Reep van de belastingwinkel Den Haag.

Het doen van de belastingaangifte wordt steeds makkelijker gemaakt. Zo kan het in een paar minuten via de app ‘Aangifte 2018’ al gepiept zijn omdat de belastingdienst al veel voor je invult. “Maar vergeet niet dat de fiscus niet alles weet. Een gift aan een doel is bijvoorbeeld ook af te trekken.” Wat toeslagen betreft adviseert Bas om altijd te kijken waar je recht op hebt. “Vraag niet zomaar van alles aan toeslagen aan, maar vraag om hulp. Anders kan het dat je het allemaal weer terug moet betalen.”

Iedere week op maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur is Bas te vinden bij het Prinses Margrietplantsoen 25 op de derde verdieping voor advies. Daarnaast organiseert de winkel een ‘aangiftedag’ in de bibliotheek aan het Spui op zaterdag 23 maart. “Wij gaan een half uurtje met je zitten en nemen alles rustig door onder het genot van een kopje koffie.”

Luister hier naar het interview met Bas van de Reep op Den Haag FM.