Buurtvaders halen wijkgenoten uit hun isolement

In zijn rondje door de Schilderswijk komt Ali Kammyte altijd veel mensen tegen. Van mensen die hun hond uitlaten tot de wijkagent. Maar Ali is er niet alleen voor een gezellig praatje, als ambassadeur van het Vadercentrum in buurthuis De Mussen helpt hij vaders uit hun isolement te komen.

Om daarvoor te zorgen neemt Ali de mensen graag mee naar het vorige week geopende Vadercentrum. Daar worden namelijk veel activiteiten voor deze groep georganiseerd. “Mensen kunnen een taalcursus volgen, maar we helpen ze ook met bijvoorbeeld hun belastingaangifte”, zegt projectcoördinator van het Vadercentrum Zakaria El Madkouki.