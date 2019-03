Haagse koffiehuizen op lijst Cultureel Erfgoed “zou toch leuk zijn”

Om de koffiehuizen in stad een steuntje in de rug te geven, wil raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos de Haagse fenomenen op de lijst van Cultureel Erfgoed laten plaatsen. “Als zoiets gecombineerd kan worden een vorm van subsidie is het lekker meegenomen”, vertelt uitbater Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis op Den Haag FM.

Het zijn lastige tijden voor de koffiehuizen. Zoals er eind vorige eeuw zo’n vijftig van de iconische koffietenten waren in de stad, is dat aantal nu ongeveer gehalveerd. “Het is niet zo dat de onze bezoeker een uitstervend ras is, maar als je in een vergrijsde buurt zit merk je wel dat de aanwas van nieuwe klanten mager is.”

Een financiële steun gepaard met een plekje op de cultuurlijst zou welkom zijn bij de koffiehuizen, volgens Leo. “Ik wil mijn prijzen juist niet omhoog gooien, om het betaalbaar te houden voor de klanten.”

Foto: Milene van Arendonk

