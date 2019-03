Haagse verdachte Delano ‘Keylow’ R. langer in voorarrest

Meer in

De rechtbank in Rotterdam heeft het voorarrest van kopstukken van motorclub Caloh Wagoh Greg R. en de Haagse Delano ‘Keylow’ R. verlengd. De mannen zouden medeplichtig zijn geweest aan twee liquidaties door deze te faciliteren. Het Openbaar Ministerie(OM) noemde de verdachten “moordmakelaars”.

R. en R. worden ervan verdacht onderdeel te zijn van de moorden op Zeki Yumusak en Jair Wessels in 2017. Kroongetuige Tony de G. zou op de verdachten hebben gewezen. Vervolgens zou hij verklaard hebben dat zij de moordopdrachten hebben aangenomen en vervolgens te hebben uitbesteed. Ze zouden bijvoorbeeld wapens en vluchtauto’s hebben geregeld.

De verklaring van de kroongetuige is door het OM nog niet aan de rechtbank en de verdediging gegeven. Zij weten dus niet precies wat er allemaal in staat. “Het OM heeft mijn cliënt zonder enige terughoudendheid neergezet als moordmakelaar. Er is hier sprake van een ongekende disbalans”, aldus Greg R.’s advocaat Christian Flokstra.

Foto: still Crips, Strapped ’n Strong, Joost van der Valk