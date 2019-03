Koningstunnel zeven maanden dicht

De Koningstunnel in Den Haag is vanaf vrijdag tot 1 oktober afgesloten. De tunnel onder het Centraal Station is na achttien jaar toe aan een grote renovatie. Het heeft vrijdag nog niet geleid tot grote verkeersdrukte rond het Malieveld.

De renovatie van de tunnel is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor tunnelveiligheid. Installaties in de tunnel zoals verlichting, camera’s en ventilatie worden vernieuwd en uitgebreid. Door de afsluiting zijn er omleidingen voor weggebruikers die het centrum in moeten. Zij moeten in de spits rekening houden met tien tot 30 minuten vertraging. Dagelijks rijden er zo’n 20.000 voertuigen door de tunnel.

De bussen die normaal gesproken de tunnel gebruiken, lijn 20 en 29, rijden een andere route via de Rijnstraat, Bezuidenhoutseweg en Prinsessegracht. Alle haltes blijven bereikbaar.

