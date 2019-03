Kunstlicht: ‘De Roetekavloemsamiep’, ‘Herinneringen aan mijn broer’ en ‘Naar de hemel wijzen’

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan de expositie ‘De Roetekavloemsamiep’ (foto) en aan de theatervoorstellingen ‘Herinneringen aan mijn broer’ en ‘Naar de hemel wijzen’.

De Affiche Galerij in de tramtunnel presenteert tot begin mei op groot formaat de knallende pagina’s uit ‘De Roetekavloemsamiep’. Het is een ‘gorgelrijm’, een genre dat zowel kind als volwassene aanspreekt. “Als een ‘ik’ een ‘zij’ ontmoet, trilt daarbij alles als een roetekavloemsamiep.” Het vrolijke en olijke boekwerkje van schrijver Hans Muiderman en grafisch vormgever Erik Cox verbindt taal, beeld en klank. Woorden in bonte kleuren en groottes dansen en dwarrelen daarbij over felgekleurde bladzijden. Kunstlicht sprak met Muiderman en Cox.

Premières

Na de voorstelling ‘Een vorig leven’ die Toon Tellegen voor theatertrio Thomas, Sacha en Jos schreef, spelen ze nu ‘Herinneringen aan mijn broer’. Het is een beeldende vertelling op ‘De Seringenboom’, het nieuwste boek van Tellegen dat hij na het overlijden van zijn oudere broer schreef. Tellegen vroeg Thomas, Sacha en Jos om een voorstelling te maken van zijn boek. Die gaat deze week in première in Zaal 3. In Kunstlicht vertelt Piket prijswinnaar Jos Nargy over de totstandkoming en de voorstelling.

In de nieuwe voorstelling ‘Naar de hemel wijzen’ van Dégradé, makers van ‘extreem beeldend geluidstheater’, zijn we getuige van de wraak en de val van de hoogste engel. Carl Beukman schept een beeldende muzikale wereld waarin acteur David Geysen vertelt en speelt. De voorstelling is tevens een voorstudie voor hun aankomende ‘PROJECTDANTE#1’. Kunstlicht sprak met beide makers.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu en agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Een pagina uit ‘De Roetekavloemsamiep’. Ontwerp: Eric Cox.