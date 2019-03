Richard de Mos in Spuigasten op Den Haag FM

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de samenwerking tussen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en 50PLUS. Verder ook aandacht voor het toerisme in Den Haag.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos en 50PLUS gaan samenwerken in de Haagse gemeenteraad. Dat maakten partijleiders Richard de Mos (Groep de Mos) en Henk Krol (50PLUS) dinsdagmiddag bekend. Samen hebben de partijen negen zetels. Wat betekent deze samenwerking voor beide partijen? Richard de Mos is te gast in het radioprogramma Spuigasten.

Het toerisme wordt een steeds belangrijker economische pijler voor Den Haag. Het aantal gasten dat in de stad overnacht, neemt verder toe. Dat zorgt ervoor dat ook steeds meer mensen een baan hebben in de ‘vrijetijdseconomie’. Hoe kijkt toerismewethouder De Mos naar deze ontwikkelingen? En wat zijn de toekomstplannen van De Mos op dit gebied?

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.