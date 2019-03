Strandtenten net te laat om mee te genieten van temperatuurrecords

De strandtenten op Scheveningen zijn 1 maart geopend of nog in aanbouw. Sommige paviljoens mochten al eerder eerder dan gebruikelijk opbouwen in verband met de werkzaamheden aan de boulevard. Helaas hebben de paviljoens geen graantje kunnen meepikken van de temperatuurrecords in de laatste week van februari.

Sjoerd Harder, eigenaar van strandtent The Fat Mermaid, klaagt echter niet. “De winter is mijn vakantie, en nu heb ik eens lekker weer gehad terwijl ik vrij was. Daarnaast is het ook fijn om in goed weer op te bouwen in plaats van in de sneeuw.” Scheveningen wordt de komende zomer ook nog flink op de schop genomen. Ook daar maakt Sjoerd zich geen zorgen om. “Uiteindelijk krijgen we er een gelikt Scheveningen voor terug.”

Het weer van afgelopen zomer was ideaal voor een strandtenthouder, vindt Sjoerd, en hij hoopt dan ook op een herhaling. “Het weer was zo stabiel en dat maakt het voor ons makkelijk plannen. Met pieken en dalen is het moeilijk rekening houden met bestellen en met personeel.”

Foto: Maurice Haak

Luister hier naar het interview met Sjoerd Harder op Den Haag FM.