Zanger Jon Tarifa brengt nieuw nummer uit over zijn dochter

Zanger Jon Tarifa brengt vrijdag zijn nieuwe single uit genaamd ‘Heartbeat’. Het nummer gaat over zijn eerste kind Olivia, die 25 januari werd geboren. “Zij bepaalt nu alles wat er in mijn leven gebeurt”, vertelt de kersverse vader op Den Haag FM.

Vanaf de eerste keer dat Jon de hartslag van zijn ongeboren dochter hoorde was hij verliefd. “Ik heb dat geluid van haar hartje met mijn telefoon opgenomen en meegenomen naar de studio.” Dat geluid is gedurende de hele track te horen. “Het is als het ware ons eerste duet.”

De videoclip van de ‘Heartbeat’ is vrijdagmiddag om 12.00 uur uitgebracht.

