ADO mist kansen en speelt gelijk tegen De Graafschap

ADO Den Haag heeft de uitwedstrijd in Doetinchem tegen De Graafschap niet kunnen winnen. Tegen de ‘Superboeren’ werd het 1-1.

In de eerste helft had ADO volop kansen om op voorsprong te komen. Uiteindelijk gebeurde dat ook in de 32e minuut dankzij Sheraldo Becker. Het is al het zevende doelpunt waarbij Becker na de winterstop betrokken is (vijf assists, twee goals).

ADO bleef aandringen en verdiende de overwinning. In de 80e minuut raakte een afstandsschot van Danny Bakker de lat. In de tegenaanval was het De Graafschap-middenvelder El Jebli die scoorde. Door het behaalde punt klimt ADO (tijdelijk) naar de elfde plaats in de Eredivisie.