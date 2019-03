Mobile World Congress in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM is zondagavond de Haagse ondernemer Danny Frietman te gast.

Met hem bespreken we het Mobile World Congress in Barcelona.

Frietman is winnaar van de 2018 Personality Award The Hague en was aanwezig op het congres. Danny is organisator van diverse evenementen voor Nederlandse ondernemers, waarvan een aantal in samenwerking met de gemeente Den Haag. Zo was hij de afgelopen week met een grote delegatie tech-bedrijven aanwezig op het Mobile World Congress 2019 in Barcelona. Komende week vertrekt hij weer met een delegatie ondernemers naar het South by Southwest (SXSW) festival in Austin, Texas. We gaan met Danny praten over deze twee evenementen en over zijn drijfveren om hier van alles voor te organiseren.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.