Opnieuw nederlaag voor Raymond van Barneveld

Darter Raymond van Barneveld is er nog niet in geslaagd zijn slechte vorm kwijt te raken. Nadat de dartsicoon donderdagavond al verloor in de Premier League Darts werd ‘Barney’ vrijdag vroegtijdig uitgeschakeld bij de UK Open.

De 51-jarige Van Barneveld, bezig aan zijn laatste seizoen als prof, verloor met 10-7 van Simon Stevenson, de Engelse nummer 68 van de wereldranglijst. Kort daarvoor had de andere Nederlandse dartslegende, Michael van Gerwen, ookal verrassend verloren.

Barney is tot nu toe bezig aan een slecht seizoen. In de premier League staat hij onderaan. Komende donderdag heeft hij de kans op zijn eerste overwinning van het seizoen. Dan neemt Barney het op tegen de Schot Peter Wright.