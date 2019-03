Dennis Weening en Bobbi Eden in puzzelprogramma The Big Escape

De Haagse tv-presentator Dennis Weening is een van de kandidaten van het tweede seizoen van het NPO-programma ‘The Big Escape’. Ook de voormalig pornoactrice Bobbi Eden is een van de deelnemers.

In The Big Escape proberen bekende Nederlanders in acht afleveringen te ontsnappen uit een escape room. De kandidaat die dat het slechtst doet moet aan het eind van de aflevering naar huis. Naast de twee Haagse deelnemers zijn onder anderen ook basketballer Francisco Elson, YouTuber Kalvijn, tv-presentatrice Zarayda Groenhart en stylist Bastiaan van Schaik te zien.

De eerste aflevering van The Big Escape is maandagavond om 20.25 uur op NPO 3.

