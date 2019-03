Dennis Weening en Bobbi Eden in puzzelprogramma The Big Escape

FOTOSERIE: Herdenking bombardement Bezuidenhout

In Bezuidenhout is zondag het bombardement op de wijk van 3 maart 1945 herdacht. Op die dag bombardeerden Britse gevechtsvliegtuigen per ongeluk een woonwijk, terwijl ze eigenlijk een Duitse basis in het Haagse Bos onder vuur wilden nemen.

Bij het bombardement kwamen vijfhonderd burgers om het leven en raakten duizenden Hagenaars gewond. Tienduizenden bewoners kwamen zondag huis te zitten. Het bombardement ging de geschiedenis in als een van de dodelijkste luchtaanvallen van de Tweede Wereldoorlog.

Bij de herdenking legde onder anderen loco-burgemeester Richard de Mos een krans bij het monument van Juliana van Stolberg aan de Koningin Marialaan.