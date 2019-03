Koude opening voor strandtenten op Scheveningen

Met een record aantal warme dagen van afgelopen week, was het voor de strandtenten op Scheveningen flink balen dat ze nog niet open mochten. Dit weekend konden de tenten eindelijk draaien, maar nu is de zon ver te zoeken 🌧. Als het aan de strandpaviljoen eigenaren ligt komt daar verandering in. Tom van Angeren, eigenaar van Solbeach: ‘Ik vind het niet meer van deze tijd dat we alles moeten op en afbouwen. Laat ons toch het hele jaar draaien’.