Niko en Solange in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Niko en Solange (foto).

Solange heeft haar vierder album uit. Ondanks haar doorbraak een paar jaar terug helpt het qua herkenning nog steeds om te zeggen dat ze de zus van Beyonce is. Over familie gesproken, zondagavond hoor je niet alleen van Solange nieuw werk, maar ook van de broer van George Ezra, die zich Ten Tonnes noemt. De Top 3 staat in het teken van verse Haagse producties met supergroep Niko, gitaar-dj San Holo en zangeres Sára Hélène.

Meer releases zijn er van 2Chains & Ariana Grande, Sigrid, de Raggende Manne, Tom Walker, Hozier, Little Simz, Geike (zonder Blof) en de comeback van zowel Bryan Adams als van de Jonas Brothers.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).