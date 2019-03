Bewoners Duinoord krijgen 30.000 euro om wijk te verbeteren

Onder de naam Duinoord Begroot hebben de bewoners van van de wijk zaterdag 30.000 euro ontvangen ter verbetering van de buurt. Stadsdeel Scheveningen heeft, na een succesvolle pilot met een wijkbudget, besloten om ook de overige zeven wijken de komende jaren te voorzien van een wijkbudget.

De bewoners van Duinoord kunnen tot en met 31 maart initiatieven ter verbetering van de wijk indienen. Zij mogen zelf bepalen hoeveel geld naar welk initiatieven gaat. Wethouder Boudewijn Revis lanceerde de campagne. “De bewoners weten het beste waar de wijk het meest aan heeft. Ik roep dan ook iedereen op om mee te doen en een voorstel in te dienen”, aldus de wethouder Stadsontikkeling.

Maandag zijn er al zeven plannen ingediend, variërend van meer groen in de Obrechtstraat tot fietsrekken voor een netter straatbeeld. Bekijk en stem op de beschikbare plannen, of dien zelf een idee in via de website van Duinoord Begroot.