Den Haag Fossielvrij meldt zich als kandidaat-koper Eneco

Den Haag Fossielvrij heeft zich zondag vlak voor de deadline gemeld als kandidaat-koper voor energiebedrijf Eneco. Potentiële kopers konden zich tot zondag 18:00 uur aanmelden. Het bedrijf is nu nog eigendom van 53 Nederlandse gemeenten, waaronder Den Haag, en wordt via een veiling verkocht aan de hoogste bieder.

De burgerbeweging wil het energiebedrijf uit handen houden van grote fossiele multinationals Shell en Total. Ze willen dat warmte betaalbaar kan blijven en van lokale duurzame bronnen komt. Den Haag Fossielvrij is alleen geïnteresseerd in het Haagse warmtenet van Eneco. Het gedeelte dat niet Haags is gaat zou samen met de elektriciteitstak van het bedrijf weer in de verkoop gaan.

“Het past in een wereldwijde trend van burgers die steeds ongeduldiger worden. Als onze politici geen grote stappen durven te zetten, dan doen wij het zelf wel” ,aldus Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij op Den Haag FM. “Wij gaan nu op zoek naar investeerders die met ons in zee willen gaan.”

Veiling

Voor zover bekend zijn alleen Shell/PGGM en Total de andere partijen die zich hebben gemeld als geintreereden. De veiling kan wel een heel jaar gaan duren. De waarde van Eneco wordt geschat tussen de drie en vier miljard euro.

Luister hier naar het interview met Joeri Oudshoorn op Den Haag FM.