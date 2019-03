“Den Haag staat er goed op als het op vrouwenrechten aankomt”

Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag en daar wordt op meerdere plekken in Den Haag uitgebreid bij stilgestaan. Voormalig PvdA-raadslid en voorzitter van de Tweede Kamer Jeltje van Nieuwenhoven is tevreden. “Den Haag staat er als het op vrouwenrechten aankomt goed op.”

Van Nieuwenhoven is een van de initiatiefnemers van ‘Die vrouw verdient een standbeeld’. Een actie om meer standbeelden van vrouwen in Den Haag neer te zetten. “We zijn heel blij dat het idee direct omarmt is”, zegt Van Nieuwenhoven op Den Haag FM. “Ook de burgemeester maakt zich hard voor de actie. Uit de eerste stemronde is Aletta Jacobs gekozen.” Het standbeeld van Jacobs, een van de belangrijkste voorvechters van het vrouwenkiesrecht, moet er eind 2019 komen. De locatie is nog niet bekend. “Maar het is sowieso in de binnenstad”, laat Jeltje weten.

In het kader van Internationale Vrouwendag zijn er op verschillende plekken in de stad tentoonstellingen en activiteiten. Zo is er in het atrium van het Gemeentehuis een tentoonstelling en een bijeenkomst in het Paard. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Jeltje van Nieuwenhoven op Den Haag FM.