Haagse islamitische organisaties willen meer steun van burgemeester Krikke

Meer dan vijftig islamitische organisaties in de regio Den Haag willen dat burgemeester Pauline Krikke meer actie onderneemt om de moslimgemeenschap te beschermen. Aanleiding hiervoor is de actie van zondag bij de As-Soennah-moskee. Daar werden twee poppen en een spandoek voor het gebouw geplaatst, waarmee de profeet Mohammed werd beledigd.

In een gezamenlijke verklaring laten de organisaties weten de actie in de krachtigste termen te veroordelen. “Als vertegenwoordigers van de Haagse moslimgemeenschap eisen wij van de verantwoordelijke autoriteiten, in het bijzonder van de Haagse burgemeester, dat zij in duidelijke en niet mis te verstane woorden stelling nemen tegen deze afschuwelijke daad”, laten de vertegenwoordigers weten in een verklaring.

Zondagmiddag reageerde Krikke met afschuw op de actie. “In Den Haag hebben we het recht met elkaar van mening te verschillen, maar wel binnen de kaders van de wet en met respect voor elkaars denkbeelden, zonder dat we elkaar daarbij onnodig kwetsen en pijn doen.” Dat is niet genoeg voor de organisaties. “Het woord afschuw hebben we vaker gehoord. Het wachten is nu op de volgende daad. Het zou heel anders zijn geweest wanneer zij naar de moslimgemeenschap toe zou zijn gekomen en gezegd zou hebben: hier ben ik!”, zegt een woordvoerder van de organisaties.

Kamervragen

Kamerlid Farid Azarkan van DENK gaat Kamervragen stellen over het incident bij de Haagse as-Soennah-moskee. DENK vindt dat moskeeën gevaar lopen door groeperingen als Pegida en wil dat de gebedshuizen extra worden beveiligd.

Foto: Google Maps