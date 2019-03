Massale vechtpartij in Nijmegen tussen hooligans ADO en NEC

Afgelopen weekend heeft een massale vechtpartij plaatsgevonden tussen hooligans van ADO Den Haag en NEC. Afgelopen zaterdag rond middernacht zouden ongeveer vijftig man uit Nijmegen en Den Haag elkaar te lijf zijn gegaan.

Bij de vechtpartij zouden de ‘supporters’ elkaar met knuppels en kettingen hebben geslagen. Volgens de Nijmeegse politie was de vechtpartij van korte duur. Zodra de hooligans sirenes hoorden sloegen ze op de vlucht. Volgens de facebookpagina Dutch Hooligan Scene was de vechtpartij afgesproken. ADO hooligans zouden bij een eerdere confrontatie niet zijn komen opdagen.

Tijdens de wedstrijd tussen NEC en FC Dordrecht, afgelopen vrijdagavond, hing daarom een spandoek in het Nijmeegse supportersvak met daarop de tekst ‘afspraak is afspraak’. De tekst op het spandoek was in het Haagse geel en groen gespoten. Een dag later besloot alsnog een Haags groepje naar Nijmegen te gaan.