OM eist 2,5 jaar cel tegen mol politie-eenheid Den Haag

Het Openbaar Ministerie(OM) eist tweeënhalf jaar cel tegen de 63-jarige politie-inspecteur van de eenheid Den Haag wegens corruptie. Verdachte John B. zou tussen januari 2015 en oktober 2017 vertrouwelijke gegevens uit politiebestanden hebben gehaald en doorgegeven aan een neef. Tegen deze 51-jarige neef eiste het OM twintig maanden cel wegens omkoping.

Oud-politieman B. van de eenheid Den Haag zegt geen geld te hebben ontvangen voor het doorspelen van informatie. Volgens het OM verklaarde hij eerder in totaal ongeveer 1000 euro te hebben ontvangen. B. zou informatie hebben opgezocht over meerdere mensen het criminele milieu. Ook al kon John B. niet bij de gegevens van de zwaardere onderzoeken, toch was de informatie volgens het OM van grote waarde voor criminelen.

Inspecteur B. werkte als leidinggevende bij de dienst beveiligen en bewaken en kon bijvoorbeeld zien of iemand gesignaleerd stond. De informatie had volgens het OM ook betrekking op een belangrijk drugsonderzoek.

B. zelf zei dat hij altijd trots was op zijn uniform en dat het heel zuur is dat hij oneervol is ontslagen. “De andere jaren heb ik altijd goed gewerkt.” Hij hoopt dat hij hooguit een taakstraf krijgt.