Stichting as-Soennah doet aangifte wegens beledigende pop voor de deur

Stichting as-Soennah zegt aangifte te gaan doen wegens het plaatsen van een kwetsend spandoek en een etalagepop bij de As-Soennah-moskee op zondag. Dat meldde voorzitter Abdelhamed Taheri van de stichting maandag.

Op het spandoek dat voort de deur van de moskee werd geplaatst waren beledigende teksten geschreven over de profeet Mohammed. Naast het spandoek werd ook een etalagepop geplaatst. De pop was voorzien van Arabische kleding, een baard, was half ontbloot, en had in het kruis een babypop. De stichting van de moskee gaat hiervan dinsdagmiddag de aangifte doen.

Volgens Taheri heeft de recherche inmiddels onderzoek gedaan bij de moskee en zijn beelden van beveiligingscamera’s aan de politie overgedragen. Op de beelden komen een vrouw en twee mannen redelijk herkenbaar in beeld, zegt Taheri. “Ook het kenteken van de auto waarmee ze aan kwamen rijden, kun je goed zien.”

Anti-islamiseringsbewegingg Pegida heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de actie. De organisatie zou boos zijn dat verzoeken om bij moskeeën in Den Haag te mogen demonstreren elke keer worden afgewezen.

Foto: Arnoud van Doorn