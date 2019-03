Wethouder Bert van Alphen: “Vrouwenemancipatie is nog lang niet af”

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag organiseert de gemeente de Week van de Vrouw. Een themaweek om te laten zien dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen man en vrouw. “Emancipatie is nog lang niet af”, zegt wethouder Emancipatie Bert van Alphen op Den Haag FM.

“Er zit in de hele wereld nog steeds een groot salarisverschil tussen man en vrouw, ook bij ons in Den Haag”, zegt de wethouder. “Daarom gaan we deze week intensief met vrouwen in gesprek. Het is niet alleen een feestweek, maar ook echt een week waarin actie moet worden ondernomen.”

In het kader van Internationale Vrouwendag zijn er op verschillende plekken in de stad tentoonstellingen en activiteiten. Zo is er in het atrium van het Gemeentehuis een tentoonstelling en een bijeenkomst in het Paard. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Bert van Alphen op Den Haag FM.