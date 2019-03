Massale vechtpartij in Nijmegen tussen hooligans ADO en NEC

Wool for Warmth haalt doel van honderd gebreide sjaals voor dakloze vrouwen

Het is de non-profitorganisatie Wool for Warmth gelukt om honderd sjaals en mutsen te breien voor de thuis- en dakloze vrouwen van Den Haag. Cathy Delhanty van Wool for Warmth deed donderdag nog een oproep op Den Haag FM.

“We hebben genoeg wol ontvangen om alle honderd stuks af te maken voor Internationale Vrouwendag op vrijdag”, schrijft ze maandag aan Den Haag FM. Honderd thuis- en dakloze vrouwen in Den Haag kunnen deze week rekenen op een gloed nieuwe, handgemaakte sjaal op must. Deze vrouwen worden op 8 maart door de Kessler Stichting namelijk in de watten gelegd tijdens een verwendag.

Het doel van de organisatie is om uiteindelijk voor alle 31.000 daklozen van Nederland een sjaal of muts te maken.

Foto: Cathy Delhanty