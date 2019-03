Eindelijk biografie over Aad Mansveld: “In zijn tijd een van de beste voetballers van Nederland”

Er komt een biografie aan over misschien wel de beste Haagse voetballer aller tijden, Aad Mansveld. Dat kondigde biograaf Ruud Doevendans dinsdag aan op Den Haag FM.

Na een standbeeld, straat en tribune volgt er nu dus ook een boek. “Hij is al 28 jaar dood en nog steeds heeft iedereen het bij ADO over Aad”, zegt Doevendans. “Daarnaast zou hij dit jaar 75 zijn geworden. Dat is genoeg reden voor een boek. Het gaat voor het grootste gedeelte over voetbal Maar Mansveld was veel meer dan een voetballer.”

Het boek gaat Ruwe Bolstâh, de strijd van Aad Mansveld heten. Daarmee doelt de schrijver op de strijd die Mansveld als voetballer heeft moeten voeren. “Hij was echt een van de beste voetballers van Nederland in die tijd, maar kreeg gewoon niet de erkenning.” Het boek zal rond de 75e verjaardag van Aad Mansveld, 14 juli, gepresenteerd worden.

