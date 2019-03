Klangstof, De Likt en Son Mieux op festival The Life I Live

Toename anonieme tips over drugslabs het grootst in Den Haag

De eerste namen voor het The Life I live Festival zijn bekend gemaakt: Onder andere Klangstof, De Likt, Son Mieux en Sef treden op tijdens het evenement dat op Koningsnacht en Koningsdag wordt gehouden.

Andere bevestigde namen voor de negende editie van het festival zijn Donnie, Bokoesam, Yin Yin, A Mili, Fata Boom, Magic Moon, Iguana Death Cult, Young Marco, JEANS, Arp Frique en Thijs Boontjes Dans- en Showorkest. De komende tijd worden nog eens ruim dertig namen bekend gemaakt. Net als voorgaande jaren is er ook een podium voor jong regionaal talent. Vanuit het hernieuwd opgezette talentenprogramma Radar Live wordt hier, in samenwerking met Popradar Den Haag, op een professionele manier invulling aan gegeven. Jonge artiesten die nét om de hoek komen kijken worden geselecteerd, gecoacht en klaargestoomd voor hun grote show op het Radar Live podium. Geïnteresseerde acts kunnen zich opgeven via Radarlive@prooost.nl.

The Life I Live vindt dit jaar plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 april.

Foto: Wouter Vellekoop.