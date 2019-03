Toename anonieme tips over drugslabs het grootst in Den Haag

Minister Van Nieuwenhuizen trapt MONO-campagne af op Maerlant Lyceum

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft de aftrap gegeven voor deel twee van de MONO-campagne, een initiatief om mobiel telefoongebruik in het verkeer tegen te gaan. Dinsdagochtend was de minister op het Maerlant Lyceum om de campagne officieel te openen.

Minister Van Nieuwenhuizen was op het Maerlant om leerlingen te waarschuwen voor de gevaren van mobiele telefoon gebruik. “We gaan hier hoge prioriteit aan geven”, zegt Van Nieuwenhuizen op Den Haag FM. “Het is gewoon heel gevaarlijk om je mobiele telefoon te gebruiken op de fiets. Deze campagne waarschuwt weggebruikers voor dat gevaar.”

Op middelbare scholen in het hele land, waaronder het Maerlant Lyceum, worden dinsdag informatiefolders en MONO-sleutelhangers uitgedeeld. Daarnaast zijn er reclamespots op radio en tv. Vanaf 1 juli is het verboden om een mobiel apparaat te gebruiken in het verkeer. Wie dat toch doet riskeert een boete van 95 euro.

Foto: Ivar Noordenbos

Luister hier naar het interview met Cora van Nieuwenhuizen op Den Haag FM.