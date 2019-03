Paulus O. krijgt 20 jaar cel voor roofmoord op Loosduinse Ans van der Meer

De 44-jarige Paulus O. is dinsdag veroordeeld tot 20 jaar cel voor de roofmoord op de Loosduinse Ans van der Meer. Mede-verdachte Najma Z. werd vrijgesproken van de moord, maar ze kreeg negen maanden celstraf voor het verkopen van de sieraden van de 85-jarige Ans.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zestien jaar cel tegen het duo geëist, maar volgens de rechter deed deze eis “geen recht aan de zeer gewelddadige overval”. Er was er geen bewijs dat Z. ook in het huis is geweest en daarom werd zij vrijgesproken voor de overval.

Ans van der Meer werd op 30 juni 2017 dood gevonden in haar appartement aan de Louis Davidsstraat in Loosduinen. Ze was op zeer gewelddadige wijze om het leven gebracht. Haar borstbeen, borstwervel, negen ribben en neus waren gebroken.

De buit van die de overvallers ophaalden bestond uit bankpassen, sieraden, horloges en gouden tientjes. Van de opbrengst zouden de twee op vakantie zijn gegaan.