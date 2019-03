Vrachtwagenchauffeur Sabrina: “Mijn cabine is net zo’n zootje als die van een man”

Politie zoekt drie verdachten van autoroof Dr. Lelykade

De politie is op zoek naar drie verdachten die maandagavond op de Dr. Lelykade op Scheveningnendie een man hebben beroofd van zijn auto. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend. In eerste instantie werd er gesproken over een steekpartij.

Het slachtoffer reed rond 21.15 uur over de Dr. Lelykade en stopte zijn goudkleurige auto om zijn telefoon op te nemen. Op dat moment werd hij overvallen door drie mannen. Het slachtoffer wist van twee van de drie verdachten een signalement te beschrijven. Het gaat om twee mannen met een blanke huidskleur, waar van een tussen de veertig en zestig jaar oud is en een kaal hoofd heeft. De ander droeg een capuchon.

De man wist na een korte worsteling uit de auto te komen en rende weg. Vervolgens meldde hij zich, hevig ontdaan, bij het politiebureau. Dat laat een woordvoerder weten. De daders vluchtten weg in de auto van het slachtoffer.